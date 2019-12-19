В Киеве зажгли главную елку - фото и видео

19 декабря в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку Украины.
Елку традиционно зажигают на День Святого Николая, сообщает UATV.
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Елка имеет высоту более 20 м. Для украшения использовали 800 новогодних игрушек и более 3 км разноцветных гирлянд.
Вертолет H-34 украинского конструктора Игоря Сикорского выбрали в качестве официальной рождественской елочной украшения Белого Дома в этом году. Украшение чтит президента Дуайта Эйзенхауэра (1953 - 1961).
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