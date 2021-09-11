Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото

Фото: Сергей Старостенко

11 сентября в Киеве состоялся седьмой Патриотический лагерь военной подготовки для детей и юношества. Мероприятие провели на территории Национального университета биоресурсов и природопользования. Участие приняли около 500 детей.

Работали более десятка локаций с реальным снаряжением, оружием, военной техникой в ​​сопровождении инструкторов - ветеранов российско-украинской войны и волонтеров.

Также дети тренировались в прохождении полосы препятствий, домедицинской помощи. Плели маскировочные сетки.

Участники были в возрасте 6-17 лет.

В этом году обучение посвятили борьбе с мировым терроризмом.

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Партнером мероприятия был Национальный музей Революции достоинства. Организаторы - благотворительный Фонд "Криивка Свободных", Голосеевская райгосадминистрация Киева, Голосеевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Целью назвали, в частности, противодействие информационному воздействию оккупанту, повышению авторитета военных.

Старейшей молодежной организацией Украины, которая занимается гражданским, патриотическим и спортивно-военным воспитанием детей является "Пласт". Впервые возник осенью 1911 года. 29 декабря 1992-го скаутскую организацию "Пласт" зарегистрировал Минюст независимой Украины.