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среда, 09 декабря 2020 16:53

Полиция спасла белоруса, которого избили в Киеве
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В столичном метро на станции Вокзальная полиция заметила мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как выяснилось, он - гражданин Беларуси, который приехал в Киев пару недель назад, сообщила в Facebook Муниципальная охрана.

Фото: Муниципальная охрана

"Здесь его избили и ограбили, вследствие чего мужчина оказался в затруднительном положении. Вместе с работниками полиции связались с его родными", - говорится в сообщении.

Вскоре мужчину передали представителям Красного креста столицы.

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В Киеве агрессивный пассажир избил водителя троллейбуса палкой по голове из-за замечания об отсутствии маски. Инцидент попал на видео.

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