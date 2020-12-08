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вторник, 08 декабря 2020 12:58

"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео

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&quot;Безмасочник&quot; избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео
В Киеве "безмасочник" бил водителя троллейбуса палкой по голове из-за замечания. Фото: скриншот с видео

В Киеве агрессивный пассажир ударил водителя троллейбуса палкой по голове из-за замечания об отсутствии маски. В результате между ними завязалась драка.

Соответствующее видео распространил в Telegram dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, как после словесной перепалки с троллейбуса выходит мужчина в оранжевой куртке с собакой. Но сразу же возвращается и бьет водителя палкой по голове. Водитель с раной выходит из транспорта и применяет силу к пассажиру.

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Драка закончилась силовым задержанием пассажира-хулигана.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

В Киеве на станции метро Славутич 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания того об отсутствии маски.

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Дата
08
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