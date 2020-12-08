"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео

В Киеве "безмасочник" бил водителя троллейбуса палкой по голове из-за замечания. Фото: скриншот с видео

В Киеве агрессивный пассажир ударил водителя троллейбуса палкой по голове из-за замечания об отсутствии маски. В результате между ними завязалась драка.

Соответствующее видео распространил в Telegram dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, как после словесной перепалки с троллейбуса выходит мужчина в оранжевой куртке с собакой. Но сразу же возвращается и бьет водителя палкой по голове. Водитель с раной выходит из транспорта и применяет силу к пассажиру.

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Драка закончилась силовым задержанием пассажира-хулигана.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

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