Полиция разыскивает педофила

В Оболонском районе столицы мужчина развращал 6-летнего ребенка. Преступника ищут правоохранители.
Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского, 1. В полицию обратился отец ребенка, сообщает "Информатор".
Сейчас полицейские ищут мужчину 50-55 лет, рост около 170 сантиметров, который одет в темную одежду. На голове у него был берет темно-синего цвета.
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Ранее в Киевской области разоблачили россиянина, который в течение года развращал 7-летнюю девочку - дочь своего товарища.
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