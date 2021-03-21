Полиция разоблачила "реабилитационный" центр, в котором пытали людей

Злоумышленники не имели никаких разрешительных документов на такую деятельность и никакого отношения к медицине. Фото: Киевская областная прокуратура

Под прикрытием реабилитационного центра, его организаторы помещали в заведение людей с наркотической или алкогольной зависимостью.

Они незаконно и принудительно удерживали в течение определенного периода времени и "лечили" за деньги, которые получали от близких родственников, сообщает пресс служба Киевской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 20 марта этого года в г. Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу в с. Петропавловская Борщаговка находился так называемый реабилитационный центр, в котором незаконно содержалось несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни на алкогольную, ни наркотической зависимостью ", - написали в сообщении.

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Злоумышленники не имели никаких разрешительных документов на такую ​​деятельность и никакого отношения к медицине. Они заключили договора под предлогом реабилитации. Пострадавших держали в суровых условиях, с зарешиченимы окнами, выходить на улицу им категорически запрещали. Также были пытки.

Выяснили, что к преступлению причастны 6 человек, 5 из которых задержали. Решают о сообщении подозрения и относительно меры пресечения. Еще одного фигуранта разыскивают правоохранители. Устанавливают и других лиц, причастных к преступлению.

На Харьковщине мужчина вербовал в трудовое рабство людей. Угрозами и избиением он заставлял наемников выполнять строительные и различные хозяйственные работы. Кроме этого, люди незаконно рубили лес на территории Богодуховского района.