Полиция напугала пол Киева погоней за "похищенным человеком"

В ночь на 20 апреля полиция устроила погоню левым берегом Киева из-за сообщения о похищении человека. Привлекли более 10 экипажей патрульной полиции столицы и области для плана "Перехват".

Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Автопатруль Майдан".

Автор: dtp.kiev.ua Похищенного человека в преследуемой машине не обнаружили

"План перехвата по Киевской области и Киеву. "Шкода" серого цвета, село Лесники, направляется в Киев. Нахождение, погоня и впоследствии задержания в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

Погоня завершилась ДТП. Преследуемое авто врезалось в такси Bolt. В итоге пассажира такси забрала "скорая", а человека, которого как бы похитили, в "Шкоде" не обнаружили.

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На Днепровской набережной столицы курьер на мопеде тоже нарушил ПДД и убегал от инспекторов. Правда, поймать его и задержать не удалось. Видео "голливудской" гонки стало вирусным в сети.