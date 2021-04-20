Полиция напугала пол Киева погоней за "похищенным человеком"

В ночь на 20 апреля полиция устроила погоню левым берегом Киева из-за сообщения о похищении человека. Привлекли более 10 экипажей патрульной полиции столицы и области для плана "Перехват".
Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Автопатруль Майдан".
"План перехвата по Киевской области и Киеву. "Шкода" серого цвета, село Лесники, направляется в Киев. Нахождение, погоня и впоследствии задержания в Днепровском районе", - говорится в сообщении.
Погоня завершилась ДТП. Преследуемое авто врезалось в такси Bolt. В итоге пассажира такси забрала "скорая", а человека, которого как бы похитили, в "Шкоде" не обнаружили.
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На Днепровской набережной столицы курьер на мопеде тоже нарушил ПДД и убегал от инспекторов. Правда, поймать его и задержать не удалось. Видео "голливудской" гонки стало вирусным в сети.
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