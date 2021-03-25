Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры

 
Ексклюзивы
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 234
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 441
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 657
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 243
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 648
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 756
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1035
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 801
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 387
Фото
Все фото
11
3
7
3
3
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
Женщина вышла из аптеки и оказалась в яме
Женщина вышла из аптеки и оказалась в яме
Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы
Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы
В центре Киева горит бар - улицу перекрыли
В центре Киева горит бар - улицу перекрыли
Киев накрыла снежная буря
Киев накрыла снежная буря
Видео
Все видео
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Коммунальщик на грузовике гонял по встречке и таранил легковушку
Коммунальщик на грузовике гонял по встречке и таранил легковушку
Бросают камни и готовы разорвать водителей: работу маршруток могут остановить
Бросают камни и готовы разорвать водителей: работу маршруток могут остановить
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь
Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь
Интервью
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 234
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 657
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 243
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 747
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 756
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 450
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 09:41

Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры

1 Комментировать
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Патрульные спасли мужчину, который чуть не выпал из окна 4-го этажа. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Борщаговской инспекторы Юлия Литвинова и Андрей Гончарук спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки.

Событие произошло 23 марта, сообщила патрульная полиция города.

"Заявительница сообщила полицейским, что видит, как гражданин перелезает за ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы, выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз. Полицейские изо всех сил побежали на 4-й этаж. В тот момент, когда гражданин повис на карнизе балкона, Андрей успел схватить его за руку. Юлия помогла напарнику держать мужчину. Совместными усилиями его затянули внутрь", - говорится в сообщении.

Мужчину передали врачам, которые госпитализировали его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские не дали мужчине прыгнуть с петлей на шее

В Киеве на ул. Кадетский Гай патрульные спасли мужчину, который тонул в ледяной воде. Мужчина длительное время пробыл в воде. Он лежал неподвижно и не реагировал на обращения патрульных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Состоялись первые скачки

На швейной фабрике погибли 146 рабочих

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 36207
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 12114
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 10836
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 7569
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6480
Новости Киева
"Это манипуляция" - Кличко отреагировал на возможное обращение маршрутчиков
"Это манипуляция" - Кличко отреагировал на возможное обращение маршрутчиков Просмотров: 81
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
11
 Просмотров: 864
В Киеве наведут порядок со стихийной торговлей возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве наведут порядок со стихийной торговлей возле станции метро "Героев Днепра" Просмотров: 108
Женщина вышла из аптеки и оказалась в яме
Женщина вышла из аптеки и оказалась в яме
3
 Просмотров: 378
Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы
Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы
7
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
6
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
5
Протест под ОП: начались преследования организаторов
5
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
Голосов: 6677
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть