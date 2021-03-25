Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры

Патрульные спасли мужчину, который чуть не выпал из окна 4-го этажа. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Борщаговской инспекторы Юлия Литвинова и Андрей Гончарук спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки.

Событие произошло 23 марта, сообщила патрульная полиция города.

"Заявительница сообщила полицейским, что видит, как гражданин перелезает за ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы, выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз. Полицейские изо всех сил побежали на 4-й этаж. В тот момент, когда гражданин повис на карнизе балкона, Андрей успел схватить его за руку. Юлия помогла напарнику держать мужчину. Совместными усилиями его затянули внутрь", - говорится в сообщении.

Мужчину передали врачам, которые госпитализировали его.

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В Киеве на ул. Кадетский Гай патрульные спасли мужчину, который тонул в ледяной воде. Мужчина длительное время пробыл в воде. Он лежал неподвижно и не реагировал на обращения патрульных.