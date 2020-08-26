Полицейские изъяли наркотиков на 15 млн грн

В Киеве разоблачили группу наркоторговцев в состав которой входили уроженцы Днепропетровской и Черкасской областей. 2 мужчин осуществляли незаконные посевы и выращивали коноплю для изготовления наркотического средства каннабиса.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Нацполиция

"В ходе досудебного расследования мы установили, что подельники занимались сбытом каннабиса на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областей. Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов, мы изъяли около 50 килограммов марихуаны и ликвидировали посев растений конопли в количестве почти 700 штук. По ценам черного рынка, сумма изъятого составила около 15 миллионов гривен", - отметил Эдуард Соловьев, заместитель начальника следственного управления полиции Киева.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.





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