Показали результаты зачистки МАФов в Киеве: фото до и после

С 29 марта по 2 апреля 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещены сооружения на улицах столицы, не имеющие разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Напоминаем, что все временные сооружения в Киеве могут размещаться только при наличии разрешительных документов. ВС, не имеющие соответствующего разрешения на размещение, демонтирует Киевблагоустройство по доверенности от Департамента городского благоустройства", - говорится в сообщении.

Детальное демонтажный отчет специалисты предоставят позже.

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Снос МАФов на Троещине не обошелся без эксцессов. Так 24 марта мужчина в полиэтиленовом плаще вылез на киоск и угрожал сжечь себя и все вокруг. В руках держал канистру.