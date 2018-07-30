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понедельник, 30 июля 2018 21:03

Показали опасные киевские маршрутки

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В сети показали фото салонов маршруток в Киеве, поездка в которых опасна для жизни.

Снимки размещены на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

"1. Маршрутный автобус #182 (по 26 троллейбуса) поставили кондиционер. Так и ехали пока пассажир сам не закрыл эту "черную дыру".

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2. Сварка с использованием технологии "Кирпич", - отмечается в записи.


"Зрадофилы вы ничего не понимаете, это новая услуга, биотуалет в транспорте, для вас же старались", - шутят в комментариях.

В Киеве на остановке напротив ТРЦ Skymall легковой автомобиль врезался в маршрутку. Пострадали пассажиры маршрутки, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

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