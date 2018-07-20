Volkswagen врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

Volkswagen врезался в маршрутку. Фото: Київ Оперативний

В Киеве на остановке напротив ТРЦ Skymall легковой автомобиль врезался в маршрутку.

Пострадали пассажиры маршрутки, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Маршрутный автобус №150 стоял на остановке общественного транспорта, а водителя Volkswagen, по показаниям свидетелей, ослепило солнце. Он на большой скорости въехал в заднюю часть автобуса.

Госпитализировали двух пассажиров маршрутки - парня и девушку. У парня - перелом ноги.

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12 июля в Днепропетровской области на автодороге Киев - Луганск - Изварино столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка, в результате чего погиб один человек и еще двое пострадали.