Volkswagen врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

В Киеве на остановке напротив ТРЦ Skymall легковой автомобиль врезался в маршрутку.
Пострадали пассажиры маршрутки, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
Маршрутный автобус №150 стоял на остановке общественного транспорта, а водителя Volkswagen, по показаниям свидетелей, ослепило солнце. Он на большой скорости въехал в заднюю часть автобуса.
Госпитализировали двух пассажиров маршрутки - парня и девушку. У парня - перелом ноги.
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12 июля в Днепропетровской области на автодороге Киев - Луганск - Изварино столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка, в результате чего погиб один человек и еще двое пострадали.
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