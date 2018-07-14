В Киеве пока ездить на маршрутках дешевле, чем на общественном транспорте

В Киеве подорожал проезд в общественном транспорте. Фото: Коммерсант

В Киеве с 14 июля начали действовать новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте. Например, цены на проезд в метро поднялись с 5 до 8 гривен за поездку. В троллейбусах и трамваях — с 4 до 8.

Маршрутные такси тоже постепенно дорожают, но пока что проезд на многих все еще стоит 6-7 гривен. Раньше трамваи и троллейбусы считались более экономным вариантом добраться куда-либо, а теперь выходит, что маршруткой проехать дешевле, сообщает Информатор.

Конечно, если приобрести проездной, разовая поездка подорожавшим транспортом обойдется не в 8, а в 6,14 (в месячном проездном билете на четыре вида транспорта) и 6,50 гривен (в месячном проездном билете на один вид наземного транспорта). Но, если говорить о цене разового проезда, после изменения тарифов маршрутки внезапно "перетянули одеяло" на себя.

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В связи с ростом цен на проезд у касс подземки образовались огромные очереди желающих успеть купить проездные по старой цене. Многие недовольны подорожанием, есть и такие, кто решил ездить "зайцем".