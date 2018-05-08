Показали, как в столице обустраивают "парковочные карманы"

Власти Киева напоминают, что с августа все транспортные средства, припаркованные в запрещенных местах, будут принудительно евакуировать на штрафплощадки, сообщили в Униане.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала обустраивать специальные "карманы" для парковки и остановок автотранспорта.

Автор: Униан С августа все транспортные средства, припаркованные в запрещенных местах, будут принудительно эвакуировать на штрафплощадки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве возле метро создадут многоуровневые паркинги

"Парковочные "карманы" обустроят только в местах, где это позволяет ширина тротуара - между деревьями и в так называемых "мертвых зонах" тротуарной части. При этом не будет нанесен ущерб для зеленых насаждений", - рассказали в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

На сегодня нормативными актами ширина тротуаров на жилых улицах должна быть не менее 1,5 м, на магистральных улицах - не менее 3 м.

Президент Петр Порошенко 28 марта подписал закон, который регулирует правила парковки. Новый закон реформирует сферу парковки транспортных средств, вводить новые правила парковки и эвакуации. Также усовершенствовали размеры штрафов за нарушение правил парковки