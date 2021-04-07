Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%

Коронавирус в Киеве: видео из больницы, которая забита больными. Фото: КГГА

Ситуация с коронавирусом в Киеве сложная. За минувшие сутки обнаружили 1417 инфицированных, умерли 45 больных. Отдельные больницы столицы уже заполнены более чем на 100%.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Например, городская больница №3. Там врачи говорят, что работают уже на 110 процентов от мощности. То есть добавили еще кровати к подготовленным ранее, чтобы принимать пациентов, которых привозит "скорая", - рассказал Кличко.

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По его словам, в столице есть подготовленные свободные места в родильных домах и в детских больницах. Большинство других медучреждений, принимающих Covid-больных, заполнены.

"Принимать пациентов с Covid-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере. Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода. Обустраивают кровати. И уже набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом. А городской госпиталь ветеранов войны сегодня принимает пациентов других профилей - в частности, терапевтического и неврологического, которых пока не могут принимать другие медучреждения, где освободили или освобождают кровати, чтобы лечить больных коронавирусом", - добавил мэр.

5 апреля в Киеве усилили карантин. Жесткие запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. По словам Виталия Кличко, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений.