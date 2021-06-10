Показали, как цветет уникальное тюльпанное дерево

В Киеве в Сырецком дендропарке расцвели тюльпанные деревья. Впервые их посадили на Сырце в 1952 году.
Деревья прижились. Сейчас их пять, пишет "Вечерний Киев".
Увидеть цветы не так просто, поскольку дерево начинает цвести с верхушки кроны. Родиной уникальных деревьев является Северная Америка. Их научное название - лириодендрон.
"Наши лириодендроны начинают цвести с верхушки кроны, где больше солнца. Поэтому сейчас, чтобы полюбоваться цветами, надо бинокль или хорошую оптику в фотоаппарате", - пояснили в дендропарке.
Самое старое тюльпанное дерево Киевской области растет в Ворзеле. Его посадили в 1914 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красное "море" раскинулось на Закарпатье: впечатляющие фото
На территории Сырецкого дендропарка зацвел не менее экзотический цветок "дьявольский язык". Во время цветения она распространяет неприятный запах, напоминающий запах тухлого мяса
Комментарии