Показали, как цветет уникальное тюльпанное дерево

В Киеве в Сырецком дендропарке расцвели тюльпанные деревья. Впервые их посадили на Сырце в 1952 году.

Деревья прижились. Сейчас их пять, пишет "Вечерний Киев".

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Увидеть цветы не так просто, поскольку дерево начинает цвести с верхушки кроны. Родиной уникальных деревьев является Северная Америка. Их научное название - лириодендрон.

"Наши лириодендроны начинают цвести с верхушки кроны, где больше солнца. Поэтому сейчас, чтобы полюбоваться цветами, надо бинокль или хорошую оптику в фотоаппарате", - пояснили в дендропарке.

Самое старое тюльпанное дерево Киевской области растет в Ворзеле. Его посадили в 1914 году.

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На территории Сырецкого дендропарка зацвел не менее экзотический цветок "дьявольский язык". Во время цветения она распространяет неприятный запах, напоминающий запах тухлого мяса