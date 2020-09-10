Показали, как будет выглядеть обновленная Арсенальная площадь столицы

Арсенальную площадь на Печерске планируют обновить. В частности, хотят обустроить фонтан возле станции метро Арсенальная, и отреставрировать дом Военной комендатуры и Никольскую браму.

Визуализацию площади обнародовал на странице в Facebook Ярослав Диденко, депутат Киевсовета.

"Много лет памятник архитектуры стоит за забором, а за зданием метрополитена - пустырь. Получим новую, интересную и удобную локацию на Печерске", - отметил Диденко

Фото: Ярослав Диденко

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На Демеевской площади вблизи фабрики Roshen в Киеве открыли общественное пространство с фонтанами и световым шоу.