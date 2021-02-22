Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые продавали несуществующие автомобили, якобы из Европы.

От действий преступников пострадали жители Киева, Одессы, Черкасс и других регионов Украины, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Участники преступной схемы с целью завладения средствами граждан размещали на популярном интернет сайте объявление по поводу продажи автомобилей из Европы по заниженным ценам. Во время общения с потенциальными покупателями злоумышленники подчеркивали необходимость осуществления авансовых платежей и перерасчета дополнительных средств для растаможки автомобиля. Получив средства от пострадавших , злоумышленники выключали мобильные телефоны и удаляли с сайта соответствующие объявления ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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Чтобы клиенты им поверили, мошенники присылали покупателям заранее заготовленные фото с изображением паспорта других лиц (в частности, обманутых ими ранее).

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