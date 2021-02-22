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понедельник, 22 февраля 2021 18:10

Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями
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В Киеве разоблачили группу мошенников, которые продавали несуществующие автомобили, якобы из Европы.

От действий преступников пострадали жители Киева, Одессы, Черкасс и других регионов Украины, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Участники преступной схемы с целью завладения средствами граждан размещали на популярном интернет сайте объявление по поводу продажи автомобилей из Европы по заниженным ценам. Во время общения с потенциальными покупателями злоумышленники подчеркивали необходимость осуществления авансовых платежей и перерасчета дополнительных средств для растаможки автомобиля. Получив средства от пострадавших , злоумышленники выключали мобильные телефоны и удаляли с сайта соответствующие объявления ", - говорится в сообщении.

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые продавали несуществующие автомобили, якобы из Европы
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
От действий преступников пострадали жители Киева, Одессы, Черкасс и других регионов Украины
От действий преступников пострадали жители Киева, Одессы, Черкасс и других регионов Украины
Преступниками оказались двое мужчин из города Сумы

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Чтобы клиенты им поверили, мошенники присылали покупателям заранее заготовленные фото с изображением паспорта других лиц (в частности, обманутых ими ранее).

Преступниками оказались двое мужчин из города Сумы. Теперь им объявили о подозрении и взяли под стражу. Следствие продолжается.

На Полтавщине полицейские задержали группу преступников, которые продавали иномарки с поддельными документами и идентифицирующими номерами. Полицейские установили как минимум 5 успешных сделок, которые сообщники совершили в течение 2020 года.

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