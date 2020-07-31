Похитили и избили из-за ревности: в Киеве задержали двух мужчин

Оперативники Киева задержали двух мужчин, похитивших сожителя бывшей жены одного из злоумышленников.

Бывший муж с товарищем, угрожая оружием, надели на мужчину наручники, на автомобиле вывезли в лесопарковую зону и избили, сообщила Нацполиция.





Автор: Нацполиция Двое злоумышленников похитили мужчину и избили из-за ревности



"Мы установили, что двое мужчин ехали на автомобиле и увидели на улице сожителя бывшей жены одного из них. Остановив машину, сообщники решили разобраться с мужчиной. Угрожая пистолетом и надев наручники, они посадили его в салон и увезли в лесопарковую зону, где избили и оставили", - сообщил начальник управления полиции.



Пострадавшим оказался 36-летний уроженец Черкасской области. Без сознания и с травмой головы его обнаружили у дома на ул. Космонавта Волкова. По адресу выехала следственно-оперативная группа для документирования события.



Злоумышленниками оказались уроженцы Запорожской и Днепропетровской областей, 1969-го и 1991 года рождения.





Автор: Нацполиция Двое злоумышленников похитили мужчину и избили из-за ревности



Следователи предъявили им подозрение в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, - незаконное лишение свободы или похищение человека. Суд избрал меру пресечения - личное обязательство. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее подозреваемых в совершении террористических актов в Киеве арестовали на 2 месяца без права на внесение залога. Их подозревают в терроризме с использованием самодельных взрывных устройств.



