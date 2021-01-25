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Погода, как в начале ноября: в Киеве зафиксировали 2 температурные рекорды

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Погода, как в начале ноября: в Киеве зафиксировали 2 температурные рекорды
В Киеве января установил новый температурный рекорд. Фото: УНИАН

В воскресение, 24 января, впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха в столице составляла +4,4℃, что на 0,6℃ выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Климатическая норма 1991-2020 годов превышена на 9,1 градуса, что соответствует погоде начале ноября", - говорится в сообщении.

Максимальная температура в столице поднялась до +8,6℃, превысив предыдущий рекорд этого дня 1899 года на 0,2°C.

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В понедельник, 25 января, в Украине пройдут дожди и будет ветрено. В центре и в Киеве температура от +5°C до +8°C. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с.

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