Подорожание проезда в Киеве: Кличко назвал критическую сумму

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева пока составляет 8 грн. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

Городская власть не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20-25 грн.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Действительно, профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы. Звучали 25 и 20 гривен за проезд. Да, у нас проблема с проездом. И сегодня проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе. Мы видим, что мэры других городов уже подняли тариф на проезд - и во Львове, и в Киеве. У нас транспортная отрасль дотационная, почти три миллиарда гривен мы дотируем", - пояснил Кличко в эфире телеканала "НАШ".

Он отметил, что без экономического обоснования город не будет поднимать тариф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скидки будут сохранены: в киевском метро раскрыли подробности неизбежного подорожания

"Однозначно мы будем разбирать это на молекулы, презентовать. Одно могу сказать: тема повышения тарифов назрела. Но могу гарантировать, что до 25 или 20 гривен поднимать ни в коем случае не планируем", - отметил Кличко.

При этом он не уточнил, на сколько возрастет стоимость поездки в коммунальном транспорте.

"Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время. Но однозначно мы сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям", - сказал мэр.

Напомним, Київський метрополитен и Киевпастранс обрптились к столичной власти спросьбой поддержать их во время пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проездп примут после анализв соответствующих рассчетов департамента экономики. На это потребуется минимум два-три месяцы, сообщили в КГГА. Ранее Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева составляет 15 грн.