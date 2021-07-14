Под Верховной Радой произошло столкновение ветеранов-силовиков с полицией: фото и видео

В среду, 14 июля, под зданием Верховной Рады на пл. Конституции Киева произошли столкновения между бывшими сотрудниками силовых структур и полицейскими.
Первые собрались на всеукраинскую массовую акцию с требованием безотлагательно пересмотреть пенсии, пишет "РБК-Украина".
Отмечается, что ветераны-силовики прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков.
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Пенсионеры скандируют "Разумков" и требуют встречи. Их сдерживает полиция и Нацгвардия.
С 11:00 митинг должен был продолжиться перед зданием Кабмина.
Ветерани силових структур, які під ВР вимагають перерахунку пенсій, прорвалися через огорожу pic.twitter.com/ERvu8JpyQO— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) July 14, 2021
Почти 400 тыс. военнослужащих пенсионеров получат доплаты к пенсиям.
С 1 июля приняли решение установить ежемесячную доплату 2 тыс. грн и минимальную пенсионную выплату 3854 грн.
Также повысят выплаты участникам боевых действий, потерявшим трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 грн.
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