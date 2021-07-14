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среда, 14 июля 2021 11:36

Под Верховной Радой произошло столкновение ветеранов-силовиков с полицией: фото и видео
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Фото: rbc.ua

В среду, 14 июля, под зданием Верховной Рады на пл. Конституции Киева произошли столкновения между бывшими сотрудниками силовых структур и полицейскими.

Первые собрались на всеукраинскую массовую акцию с требованием безотлагательно пересмотреть пенсии, пишет "РБК-Украина".

Отмечается, что ветераны-силовики прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Пенсионеры скандируют "Разумков" и требуют встречи. Их сдерживает полиция и Нацгвардия.

С 11:00 митинг должен был продолжиться перед зданием Кабмина.

Почти 400 тыс. военнослужащих пенсионеров получат доплаты к пенсиям.

С 1 июля приняли решение установить ежемесячную доплату 2 тыс. грн и минимальную пенсионную выплату 3854 грн.

Также повысят выплаты участникам боевых действий, потерявшим трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 грн.

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14
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