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пятница, 04 июня 2021 12:22

Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
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В четверг, 3 июня, активисты перекрывали международную трассу Киев - Ковель возле ресторана "Атаманша" в Буче. Люди вышли на демонстрацию против тотального уничтожения зеленых зон Бучи.

Акцию продлили и сегодня, сообщил в Facebook депутат Ирпенского горсовета Лаврентий Кухалейшвили.

Фото: facebook.com/barcholenko

Международную трассу будут перекрывать четыре дня.

"Активная община Бучи просит помощи у всех неравнодушных жителей Приирпенья. 4, 5, 6 июня 2021 в 09:00 возле ресторана "Атаманша" будет перекрытие дороги", - написал он.

Депутат просит жителей Киевской области и водителей с пониманием отнестись к людям, которые, "тратя свое время, борются и за ваши достойные условия для жизни в городе".

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В Киеве на проезжей части продолжают скандальное строительство торгового центра April City. Новые опоры появились на полосе движения дороги со стороны Окружной на повороте с просп. Леся Курбаса. Летом 2020-го ТЦ уже строили за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги.

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Дата
04
июня

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Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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