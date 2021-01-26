Под Киевом нашли вещи и машину пропавшего рыбака

Со вчерашнего дня, 25 января, продолжаются поиски рыбака, пропавшего в Киевской области на реке Малый Супий.
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС Украины.
"По словам жены, 25 января в 04:00 муж уехал на рыбалку и к вечеру не вернулся. Его авто нашли на берегу реки между селами Дзюбовка и Черкасовка. Телефон не отвечал", - говорится в сообщении.
Сегодня к спасательным работам привлекли 35 человек и 2 единицы техники. Спасатели работают с местным населением и общественной организацией "Воины света".
С помощью квадрокоптер на льду обнаружили личные вещи рыбалки. Работают специалисты водолазной группы.
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В Киеве спасатели сняли со льдины двух рыбаков. Они находились посреди реки Днепр на расстоянии 50 м от берега.
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