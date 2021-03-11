Под Киевом "накрыли" банду с товаром на $1,5 млн

Служба безопасности Украины разоблачила мощною наркогруппировку в Киевской области, ежемесячная "прибыль" которой составляла почти 70 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Для продажи готового товара дельцы создали 3 интернет-магазины. Авторизацию виртуальных услуг клиенты получали по предварительной договоренности через колл-центр участников группировки. Правоохранители задержали 9 организаторов и активных участников группы. Поиски других злоумышленников продолжаются", - говорится в сообщении.

По месту жительства участников группы, в их транспорте и 3 нарколабораториях провели 46 обысков.

Отмечается, что общая сумма изъятого по ценам "черного рынка" составила около $1,5 млн грн.

Предварительно, ежемесячно фигуранты производили более 150 кг психотропов. В состав группы входили 14 жителей столичного региона.

Среди изъятого:

- более 100 кг подготовленных к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона;

- 5 т сырья для изготовления психотропов;

- оборудование для изготовления "товара";

- $300 тыс., € 0 тыс. и 20 тыс. грн, полученных преступным путем.

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На Киевщине разоблачили мощную нарколабораторию, которая сбывала "товар" через мессенджер Telegram.