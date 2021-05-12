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среда, 12 мая 2021 13:37

Под Киевом элитный джип с водителем слетел в реку

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Под Киевом элитный джип с водителем слетел в реку
На Киевщине мужчина утопил элитный джип Hummer. Фото: ГСЧС

В Барышевском районе Киевской области водитель не справился с управлением и утопил свой внедорожник Hummer.

Об это сообщила пресс-служба ГСЧС Киевщины.

Отмечается, что инцидент произошел 11 мая.

"Личным составом с помощью лебедки был извлечен автомобиль из реки Трубеж", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

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В Харькове, перед Горбатым мостом, автомобиль KIA оказался в реке. Судя по внешнему виду автомобиля - вмятин от столкновения с препятствием нет. Более того, девушка, которая вела машину, вышла на берег практически сухой. Видео, фото и подробности загадочного инцидента публикуют в Telegram.

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