Под Киевом бобры обесточили целое село

Жители села Вороньков Бориспольского района почти на день остались без электроэнергии. Причина - бобры.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный комитет Воронькивського сельсовета.

Фото: Исполнительный комитет Воронькивского сельского совета

"Виновниками длительного отсутствия света сегодня были бобры, которые положили зуб на воронькивские тополя в парке на острове. Спецоперация энергетиков прошла успешно - аварийные деревья ликвидированы и уже не угрожают линиям электросетей своим падением", - говорится в сообщении.

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