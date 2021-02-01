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понедельник, 01 февраля 2021 10:35

Под Киевом бобры обесточили целое село
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Жители села Вороньков Бориспольского района почти на день остались без электроэнергии. Причина - бобры.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный комитет Воронькивського сельсовета.

Фото: Исполнительный комитет Воронькивского сельского совета

"Виновниками длительного отсутствия света сегодня были бобры, которые положили зуб на воронькивские тополя в парке на острове. Спецоперация энергетиков прошла успешно - аварийные деревья ликвидированы и уже не угрожают линиям электросетей своим падением", - говорится в сообщении.

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В городе Бровары Киевской области заметили пони, разгуливавшего возле мусорника в поисках пищи.

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Дата
01
февраля

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