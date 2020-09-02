Под Кабмином украинцы устроили протестную дискотеку

В Киеве, под Кабинетом министров, в ночь на 2 сентября прошла акция протеста. Участники требовали отменить ограничения на проведение культурных мероприятий во время адаптивного карантина.

В акции приняли участие несколько сотен активистов, сообщил Укринформ.

Фото: "Укринформ"

Среди требований митингующих - разрешить работу без ограничений по времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания, с организацией досуга или без него.

Также требовали полностью или частично освободить от налогов субъектов хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате карантинных запретов и ограничений.

Акция продолжалась до 22:00. По словам организаторов, такие акции будут продолжаться, пока не найдут компромисс между властью и представителями развлекательной индустрии.





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Правительство продолжит адаптивный карантин по крайней мере до 31 октября. Он будет действовать в нынешнем виде, то есть страну продолжат делить на зоны по уровню распространения инфекции.