К послаблению карантина не готовы Киев и 17 областей

Не соответствуют критериям 17 областей. Фото: pixabay.com

По состоянию на 1 сентября, не соответствуют критериям для послабления карантина Киев и еще 17 областей Украины. Во всех регионах показатель заболеваемости превышен на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



Не соответствуют критериям следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Регионами со значительным распространением коронавируса считаются те, в которых имеется хотя бы один из следующих признаков:

- загруженность коек в больницах с подтвержденным случаем Covid-19 составляет более 50% в течение 5 дней подряд;

- среднее количество тестирования методом ПЦР составляет менее 24 тестов на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

- показатель заражения Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

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Во время местных выборов, запланированных на 25 октября, для школьников могут сделать дополнительные мини-каникулы. Чтобы избирательный процесс был максимально комфортным и безопасным для здоровья.