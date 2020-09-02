Почти 14 тыс: в Киеве новая вспышка заболевания Covid-19

Столица остается в желтой зоне эпидемиологической опасности. Количество больных, по состоянию на 2 сентября, увеличилось на 332. Это самый большой показатель инфицирования за последний период коронаэпидемии в Киеве. Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в городе составляет 13 878.



Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.





Автор: Виталий Кличко Заболели также 13 медиков

"В больницы столицы попали 75 пациентов. Остальные - в самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 4450 жителей Киева. Умерли 5 человек. Всего жертвами Covid-19 стали 218 киевлян", - сообщил глава Киева.

Подхватили недуг:

- 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;

- 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

- 6 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 15.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 59, Днепровском - 54, Деснянском - 47 случаев.

Возросло количество госпитализированных, ход их болезни не позволяет лечиться амбулаторно. В больницах находятся и те, кто ожидает результатов анализов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие симптомы стали наиболее выраженными при коронавирусе

"В стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 людей находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - добавил Кличко.

Столичные больницы, определенные для приема людей с Covid-19, заполнены на 54%. Отмечается, что показатель тестирования в Киеве самый высокий в Украине - 210 тестов на 100 тыс. человек.

За последние сутки в Украине обнаружили 2495 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 2 сентября, имеем 125 798 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.