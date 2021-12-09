По Киеву пронесся разрушительный ледяной дождь: фото последствий

В четверг, 9 декабря, спасатели Киевской службы спасения убрали 10 локаций от последствий вчерашнего ненастья, связанных с ледяным дождем.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Фото: КАРС

"Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы за сутки убрали 10 локаций от сваленных непогодой деревьев и продолжают отрабатывать вызовы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 с помощью спецтехники спасатели убрали:

- сломанную ветку на ул. Мазепы, 12;

- дерево на дороге ул. Полковой, 57-В;

- дерево, упавшее на ул. Пушкинскую, 12;

- дерево, упавшее на ул. Московскую, 39-А;

- дерево, упавшее на дорогу ул. Ушинского, 27;

- дерево, упавшее на здание по ул. Багговутовской, 1;

- дерево, упавшее на автомобиль на пер. Лабораторном, 9;

- дерево, упавшее на проезжую часть ул. Екатерины Билокур, 4;

- дерево, упавшее на трассу на Минском просп. у хутора Никольского;

- дерево, перегородившее проезжую часть ул. Богдана Гаврилишина, 18.

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В Киеве с 8 декабря - сильная изморозь. Лед покрыл дороги, деревья, скамьи. Полиция вчера получила 112 сообщений о ДТП. 9 декабря в городе густой туман. Атмосферные фото "стеклянного" города - по ссылке.