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четверг, 09 декабря 2021 20:35

По Киеву пронесся разрушительный ледяной дождь: фото последствий
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В четверг, 9 декабря, спасатели Киевской службы спасения убрали 10 локаций от последствий вчерашнего ненастья, связанных с ледяным дождем.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Фото: КАРС

"Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы за сутки убрали 10 локаций от сваленных непогодой деревьев и продолжают отрабатывать вызовы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 с помощью спецтехники спасатели убрали:

- сломанную ветку на ул. Мазепы, 12;
- дерево на дороге ул. Полковой, 57-В;
- дерево, упавшее на ул. Пушкинскую, 12;
- дерево, упавшее на ул. Московскую, 39-А;
- дерево, упавшее на дорогу ул. Ушинского, 27;
- дерево, упавшее на здание по ул. Багговутовской, 1;
- дерево, упавшее на автомобиль на пер. Лабораторном, 9;
- дерево, упавшее на проезжую часть ул. Екатерины Билокур, 4;
- дерево, упавшее на трассу на Минском просп. у хутора Никольского;
- дерево, перегородившее проезжую часть ул. Богдана Гаврилишина, 18.

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В Киеве с 8 декабря - сильная изморозь. Лед покрыл дороги, деревья, скамьи. Полиция вчера получила 112 сообщений о ДТП. 9 декабря в городе густой туман. Атмосферные фото "стеклянного" города - по ссылке.

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Дата
09
декабря

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