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понедельник, 31 мая 2021 14:32

PinchukArtCentre влип в скандал упоминанием о "гражданской войне" на Донбассе

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В центре современного искусства PinchukArtCentre в Киеве экскурсовод назвала войну на Донбассе "гражданской".

Об этом в Facebook сообщила журналистка Галина Сернивка.

Автор: скриншот
  Реакция PinchukArtCentre на "гражданскую" войну
Реакция PinchukArtCentre на "гражданскую" войну

По ее словам, центр она посетила 29 мая. Одним из фрагментов экспозиции были чашки, взяты из жилого дома, в который попал снаряд на Донбассе.

"Говоря о "памятнике гражданским войнам" координатор-экскурсовод назвал и войну на востоке Украины гражданской. Я думала мне послышалось. Да нет, не послышалось. На моё замечание, что у нас не гражданская война, экскурсовод вопросительно ответил "российско-украинская?". "Да. Российско-украинская! Есть сомнения?", - поинтересовалась я, но этот вопрос остался без ответа", - написала женщина.

На пост в комментариях отреагировали представители арт-центра. Объясняют, что произошло недоразумение. Экскурсовод отметил: революция 1917 года, так же как и революция 2014-го, привела к войне. Но в первом случае - к гражданской, во втором - к российско-украинской.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014 года российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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