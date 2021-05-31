PinchukArtCentre влип в скандал упоминанием о "гражданской войне" на Донбассе

В центре современного искусства PinchukArtCentre в Киеве экскурсовод назвала войну на Донбассе "гражданской".

Об этом в Facebook сообщила журналистка Галина Сернивка.

Автор: скриншот Реакция PinchukArtCentre на "гражданскую" войну

По ее словам, центр она посетила 29 мая. Одним из фрагментов экспозиции были чашки, взяты из жилого дома, в который попал снаряд на Донбассе.

"Говоря о "памятнике гражданским войнам" координатор-экскурсовод назвал и войну на востоке Украины гражданской. Я думала мне послышалось. Да нет, не послышалось. На моё замечание, что у нас не гражданская война, экскурсовод вопросительно ответил "российско-украинская?". "Да. Российско-украинская! Есть сомнения?", - поинтересовалась я, но этот вопрос остался без ответа", - написала женщина.

На пост в комментариях отреагировали представители арт-центра. Объясняют, что произошло недоразумение. Экскурсовод отметил: революция 1917 года, так же как и революция 2014-го, привела к войне. Но в первом случае - к гражданской, во втором - к российско-украинской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя погибшего военного

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014 года российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.