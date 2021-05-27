Назвали имя погибшего военного

Снайпер убил Максима Полевого. Фото: "Суспільне"

На Донбассе от пули снайпера погиб военный родом из Хмельницкой области Максим Полевой.

Координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар сообщила "Суспільному", что военный погиб вблизи поселка Новотошковское на Луганщине.

Он родом из Наркевичской теробщины Хмельницкого района. Полевом было 37 лет. У него остались дети и жена.

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О дате и месте прощания сообщат позже.

27 мая в зоне ООС у поселка Новотошковское на Луганщине погиб военный Вооруженных сил Украины. Воин получил ранение от пули снайпера, сообщили в оперативно-тактической группировке "Север".