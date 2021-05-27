Назвали имя погибшего военного

 
Ексклюзивы
1/5
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 333
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 441
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 243
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1881
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 261
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1485
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 927
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 990
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 684
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
9
8
7
10
Порошенко передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения
Порошенко передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения
Она нужна армии: начали испытывать новую артсистему &quot;Богдана&quot; - фото
Она нужна армии: начали испытывать новую артсистему "Богдана" - фото
&quot;Джевелины&quot;, &quot;Байрактары&quot; и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
"Джевелины", "Байрактары" и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
&quot;Помни, кто ты&quot;: украинцы засыпали Донецк патриотическими открытками
"Помни, кто ты": украинцы засыпали Донецк патриотическими открытками
Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами
Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 225
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1746
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 81
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
четверг, 27 мая 2021 19:20

Назвали имя погибшего военного

  Комментировать
Назвали имя погибшего военного
Снайпер убил Максима Полевого. Фото: "Суспільне"

На Донбассе от пули снайпера погиб военный родом из Хмельницкой области Максим Полевой.

Координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар сообщила "Суспільному", что военный погиб вблизи поселка Новотошковское на Луганщине.

Он родом из Наркевичской теробщины Хмельницкого района. Полевом было 37 лет. У него остались дети и жена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сепаратисты ранили мирного жителя на Донбассе

О дате и месте прощания сообщат позже.

27 мая в зоне ООС у поселка Новотошковское на Луганщине погиб военный Вооруженных сил Украины. Воин получил ранение от пули снайпера, сообщили в оперативно-тактической группировке "Север".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали имя погибшего военного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

"Як тебе не любити, Києве мій" впервые исполнили для москвичей

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Начали строительство обсерватории

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 9180
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 7047
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 4770
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 3807
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3204
Донбасс
Порошенко передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения
Порошенко передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения
3
 Просмотров: 207
Лаврову не нравится идея Кравчука относительно нового места для переговоров по Донбассу
Лаврову не нравится идея Кравчука относительно нового места для переговоров по Донбассу Просмотров: 270
Она нужна армии: начали испытывать новую артсистему "Богдана" - фото
Она нужна армии: начали испытывать новую артсистему "Богдана" - фото
9
 Просмотров: 783
"Я добровольно пошел. Чтобы Украина была" - фермер "Дед" семь лет воюет на Донбассе
"Я добровольно пошел. Чтобы Украина была" - фермер "Дед" семь лет воюет на Донбассе Просмотров: 180
Украинцы не хотят амнистии боевиков - опрос
Украинцы не хотят амнистии боевиков - опрос Просмотров: 225
Больше всего комментируют
17
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
6
Депутаты разрешили русский язык
5
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 11139
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть