Перевозчики начали понижать стоимость проезда в маршрутках

Перевозчики Киевской области начали снижать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте после диалога с властью.

"Тарифы уже снизили на девяти маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", - сказал председатель Киевской ОГА Василий Володин.

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В частности проезд подешевел на маршрутах Вишневое - Киев; Боярка - Киев; Васильков - Киев; Кривое Озеро - Киев; Ирпень - Киев; Чабаны - Киев; Петровское - Киев; Крюковщина - АС Киев; Крюковщина - АС Южная.

В Киеве планируют ограничить повышение тарифов на проезд. Позволят устанавливать цену не больше, чем на 1-2 грн. Соответствующее решение было принято на совещании с перевозчиками, которые обслуживают большинство маршрутов в регионе.

Стоимость проезда по некоторым маршрутам необоснованно возросла на 20%. Именно поэтому перевозчикам предложили пересмотреть тарифы.