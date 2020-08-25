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вторник, 25 августа 2020 11:39

Перевалило за 12 тыс. Ситуация с Covid-19 в Киеве остается напряженной

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По состоянию на 25 августа, больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 130 человек. На сегодня в столице уже 12153 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  За сутки в Киеве не заразился коронавирусом ни один из медиков
За сутки в Киеве не заразился коронавирусом ни один из медиков

"В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 27 больных. В общем коронавирус преодолели 3853 киевлян. 2 человека за последние сутки умерли. Всего коронавирус унес жизни 172 жителей Киева", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет
- 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Деснянском и Днепровском районах - по 20, в Дарницком и Святошинском - по 15 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1658 новых больных коронавирус. С начала эпидемии, по состоянию на утро 25 августа, имеем 108 415 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
25
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