Переход Киева в оранжевую зону: власти назвали условие

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 369
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1179
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 567
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 819
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 495
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1647
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4419
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 351
Фото
Все фото
11
3
4
7
8
В Киеве зацвели магнолии - атмосферные фото
В Киеве зацвели магнолии - атмосферные фото
Умер автор легендарных памятников Киева
Умер автор легендарных памятников Киева
На Киевщине фура врезалась в пешеходный мост: есть раненые
На Киевщине фура врезалась в пешеходный мост: есть раненые
&quot;Эпицентр&quot; не соблюдал карантин в Киеве
"Эпицентр" не соблюдал карантин в Киеве
Бронированный микроавтобус Кернеса продают за $150 тыс.
Бронированный микроавтобус Кернеса продают за $150 тыс.
Видео
Все видео
Три машины полностью сгорели, потому что другие не давали проехать
Три машины полностью сгорели, потому что другие не давали проехать
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Столичные предприниматели окружили здание КГГА и вспомнили о "лихих 1990-х"
Столичные предприниматели окружили здание КГГА и вспомнили о "лихих 1990-х"
Показали пассажирский коллапс в карантинном метро столицы
Показали пассажирский коллапс в карантинном метро столицы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Интервью
1/5
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 585
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1179
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 819
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 864
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2997
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 927
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 09:26

Переход Киева в оранжевую зону: власти назвали условие

  Комментировать
Переход Киева в оранжевую зону: власти назвали условие
Киев находится в красной зоне карантина. Фото: pixabay.com

Основным показателем для ослабления карантина в Киеве является уменьшение количества госпитализированных в медучреждения.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"На сегодняшний день показатель (заболеваемости. - Gazeta.ua) стабилизировался по сравнению с прошлой неделей. Для оранжевой зоны загруженность Covid-коек с кислородом должна быть не более 65 процентов. Тогда будем принимать решение", - сказал Поворозник в эфире "Общественного радио".

По его словам, 2 недели жестких ограничений позволили стабилизировать ситуацию с коронавируса в столице. Но они "еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчения карантина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из врачей - только стоматолог: в колонии под Киевом вспышка Covid-19

Строгий карантин в Киеве продлили на 2 недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. В общественный транспорт - наземный и метро - и в маршрутки допускают только по спецпропускам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переход Киева в оранжевую зону: власти назвали условие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

Продавец пылесосов стал владельцем бренда ресторанов

Два брата совершили теракт на марафоне

Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 10440
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 9891
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 8487
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 8100
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 7974
Новости Киева
В Киеве появилась Аллея свободы слова
В Киеве появилась Аллея свободы слова Просмотров: 18
В Киеве зацвели магнолии - атмосферные фото
В Киеве зацвели магнолии - атмосферные фото
11
 Просмотров: 729
Из врачей - только стоматолог: в колонии под Киевом вспышка Covid-19
Из врачей - только стоматолог: в колонии под Киевом вспышка Covid-19 Просмотров: 207
Умер автор легендарных памятников Киева
Умер автор легендарных памятников Киева
3
 Просмотров: 486
50 лет без ремонта: на столичных дорогах принялись наводить порядок
50 лет без ремонта: на столичных дорогах принялись наводить порядок Просмотров: 144
Больше всего комментируют
32
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
4
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
Голосов: 6722
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть