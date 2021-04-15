Переход Киева в оранжевую зону: власти назвали условие

Киев находится в красной зоне карантина. Фото: pixabay.com

Основным показателем для ослабления карантина в Киеве является уменьшение количества госпитализированных в медучреждения.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"На сегодняшний день показатель (заболеваемости. - Gazeta.ua) стабилизировался по сравнению с прошлой неделей. Для оранжевой зоны загруженность Covid-коек с кислородом должна быть не более 65 процентов. Тогда будем принимать решение", - сказал Поворозник в эфире "Общественного радио".

По его словам, 2 недели жестких ограничений позволили стабилизировать ситуацию с коронавируса в столице. Но они "еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчения карантина".

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Строгий карантин в Киеве продлили на 2 недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. В общественный транспорт - наземный и метро - и в маршрутки допускают только по спецпропускам.