Из врачей - только стоматолог: в колонии под Киевом вспышка Covid-19

Вспышка коронавируса в тюрьме под Киевом. Фото: pixabay.com

В Бориспольской исправительной колонии №119 произошла вспышка коронавируса среди осужденных. По состоянию на 14 апреля заразились уже 43 человека. Один из осужденных от осложнений умер.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний в Бориспольской исправительной колонии №119 окружной прокуратурой начато уголовное производство", - написала Денисова

Накануне омбудсменка заявила, что коронавирус диагностировали у 31 осужденного. По ее словам, в упомянутом учреждении нет медицинских работников, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную помощь. Такая ситуация продолжается больше года.

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Летом прошлого года в Лукьяновском СИЗО Киева обнаружили 2 случая коронавируса. Во всех контактных лиц также приняли тесты на Covid-19.