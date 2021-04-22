Пассажиры в шлемах: Киевом курсирует бесплатная "антиковидная маршрутка"

В Киеве заметили необычное маршрутное такси с символическим номером 666a.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"По городу курсирует антиковидная маршрутка с бесплатным проездом. Скажем "нет" коронавирусу и такси за 300 гривен", - говорится в посте.

На кадрах видно, что салон транспорта открыт, передняя часть сделана в виде черепа. Пассажирам выдают защитные шлемы.

Курсирует такси от метро Левобережная до Шулявки. Авторами идеи являются киевские блогеры.

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Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".