Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео

В Киеве на Севастопольской пл. пассажиры толкали застрявший троллейбус и не заметили, как он въехал в Nissan.
Соответствующее видео распространила патрульная полиция города.
"Транспортные средства получили механические повреждения. Автопроисшествие также существенно осложнило движение другим участникам", - говорится в сообщении.
Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол.
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На Соломенской пл. в Киеве троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Ее госпитализировали.
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