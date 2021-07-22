Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео

Автопроисшествие существенно осложнила движение другим участникам. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Севастопольской пл. пассажиры толкали застрявший троллейбус и не заметили, как он въехал в Nissan.

Соответствующее видео распространила патрульная полиция города.

"Транспортные средства получили механические повреждения. Автопроисшествие также существенно осложнило движение другим участникам", - говорится в сообщении.

Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол.

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На Соломенской пл. в Киеве троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Ее госпитализировали.