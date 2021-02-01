Пара выбросила новогоднюю елку с двенадцатого этажа - соседи отреагировали

В Киеве новогоднюю елку выбросили с 12-го этажа. Фото: КП СЗН Святошинского района Киева

В понедельник, 1 февраля, на ул. Софии Русовой, 7 в Киеве семейная пара выбросила с 12-го этажа елку. Под окнами как раз гуляли дети.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Это же насколько неадекватными надо быть, чтобы такое вытворять?", - говорится в описании видео.

Соседи подобрали новогоднее дерево и в сопровождении полиции вернули его владельцам.

Супруги попросили не преувеличивать масштабы ситуации. Но согласились, что их поступок нельзя считать нормальным.

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