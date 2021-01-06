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среда, 06 января 2021 14:07

Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма

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Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма
Фото: КП СЗН Святошинского района Киева

В Киеве в предновогодний период активизировались вандалы, которые поиздевались над елками в парках и скверах города.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевзеленстрой".

"В столичных парках и скверах от рук вандалов пострадали 29 хвойных деревьев: 26 были почти полностью срезаны, в трех обрезали верхушки. В основном это были уже достаточно взрослые деревья, высаженные несколько лет до того", - рассказали в предприятии для "Сегодня".

Сколько дельцы срубили деревьев во дворах - неизвестно. Снизить численность актов вандализма удалось благодаря обработке деревьев специальными репеллентами.

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"До того, как мы начали обрабатывать хвойные деревья репеллентами, которые в тепле распространяют неприятный запах, и специальной смесью из клея и извести, оставляющей грязные следы на елках и соснах, цифры вандализма были еще больше", - добавили в предприятии.

О еще одном факте браконьерства рассказал координатор проекта "Аллея украинских диаспор" Александр Билера.

"Так случилось, что наша страна еще переполнена двуногими существами для которых "Елка" приоритет празднования нового года. Поэтому это создание срубило на Русановском парке "Сосну черною" с Аллеи украинских диаспор, которую высадила Северная Каролина США. Нет цензурных слов и времени рассказывать, сколько сил потрачено на выращивание этого дерева", - написал он в Facebook.

В Деснянском районе столицы вандалы срубили 4 елки, обработанные специальным раствором.

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