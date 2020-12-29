Столичные парки атаковали елочные воры

В Деснянском районе столицы вандалы срубили 4 елки, обработанные специальным раствором.

Об этом в Facebook рассказало сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Мы честно предупреждали. Но некоторые из жителей решили на собственном опыте убедиться, какие проявление имеют репелленты, когда попадают в помещение", - говорится в сообщении.

Авторы добавили, украденные елки вряд ли поставят дома.

"Эти красавицы вряд ли действительно украсят дома воров, потому что специальный раствор распространит вокруг разве что специфический запах, но никак не праздничное настроение", - добавили в сообщении.

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Обработка столичных елок специальным раствором и покраска клеево-меловой смесью происходит, чтобы у людей не было желания срубить деревья и забрать домой. Смеси безопасны для здоровья человека, но имеют довольно неприятный запах. С 1 января 2021 года заработают 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок в каждом районе Киева.