Катание 9-летнего ребенка с горки завершилось трагедией

Под Киевом ребенок напоролась на металлический прут во время катания с горки. Фото: ГСЧС

В селе Гора Бориспольского района возле ул. Киевская 9-летняя девочка напоролась на металлический прут во время катания с горки.

Инцидент произошел в субботу вечером, 30 января, сообщила пресс-служба ДСНС Киевской области.

"Под наблюдением работников экстренной медицинской помощи спасателями с помощью механизированного гидравлического инструмента перерезали прутья арматуры", - говорится в сообщении.

Ребенка с повреждением мышечной ткани передали работникам экстренной медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как страдает природа от зимних развлечений

В Запорожье 11-летняя девочка во время катания на надувных санках влетела в дерево. Ребенок сильно ударился головой.