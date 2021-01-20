Показали, как страдает природа от зимних развлечений

Массовое катание горожан на санях и ледянках по склонах Киева наносит вред насаждениям, там растущим. Кроме мусора, отдыхающие оставляют разрушены деревья и кусты.

Последствия зимних развлечений опубликовало в Facebook коммунальное предприятие Дарницкого района.

Фото: КП СЗН Дарницкого района Киева

"Сломанные деревья и кусты, изуродованные елки, кучи мусора. Накатались, развлеклись. Да, убираем ежедневно. А молодые деревца уже весной расцвести не смогут, потому что лунки опустели", - говорится в сообщении.

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В Черновицкой больнице скончался 15-летний подросток. Получил тяжелую травму головы, катаясь на санках. По информации медиков, парень во время развлечений ударился о бетонное ограждение и потерял сознание.