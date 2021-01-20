 
Ексклюзивы
1/5
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 45
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 297
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 171
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 702
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 513
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1746
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 630
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 468
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 729
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
6
3
3
3
20
Показали, как страдает природа от зимних развлечений
Показали, как страдает природа от зимних развлечений
Обещанных трех станций метро в Киеве не будет
Обещанных трех станций метро в Киеве не будет
Гигантские очереди образовались возле турникетов-великанов в метро
Гигантские очереди образовались возле турникетов-великанов в метро
Водитель без прав катался по Киеву в набитой наркотиками и оружием машине
Водитель без прав катался по Киеву в набитой наркотиками и оружием машине
Киевляне в ледяных водоемах празднуют Крещение. Нырнул в прорубь и Кличко
Киевляне в ледяных водоемах празднуют Крещение. Нырнул в прорубь и Кличко
Видео
Все видео
Мужчина схватил нож с прилавка и зарезал себя: видео самоубийства - 18+
Мужчина схватил нож с прилавка и зарезал себя: видео самоубийства - 18+
В Киеве столкнулись 6 автомобилей: видео с места ДТП
В Киеве столкнулись 6 автомобилей: видео с места ДТП
Блогерша, которая любит Россию, обозвала офицера ВСУ "позором украинской армии" и собирается в суд
Блогерша, которая любит Россию, обозвала офицера ВСУ "позором украинской армии" и собирается в суд
Обличитель с КГБ Беларуси поможет выйти на заказчиков убийства Шеремета - Нацполиция
Обличитель с КГБ Беларуси поможет выйти на заказчиков убийства Шеремета - Нацполиция
Пешехода выбросило на капот Mitsubishi в результате наезда
Пешехода выбросило на капот Mitsubishi в результате наезда
Интервью
1/5
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 45
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 297
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1746
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3825
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 585
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 54
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
среда, 20 января 2021 18:43

Показали, как страдает природа от зимних развлечений
6

  Комментировать

Массовое катание горожан на санях и ледянках по склонах Киева наносит вред насаждениям, там растущим. Кроме мусора, отдыхающие оставляют разрушены деревья и кусты.

Последствия зимних развлечений опубликовало в Facebook коммунальное предприятие Дарницкого района.

Фото: КП СЗН Дарницкого района Киева

"Сломанные деревья и кусты, изуродованные елки, кучи мусора. Накатались, развлеклись. Да, убираем ежедневно. А молодые деревца уже весной расцвести не смогут, потому что лунки опустели", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве

В Черновицкой больнице скончался 15-летний подросток. Получил тяжелую травму головы, катаясь на санках. По информации медиков, парень во время развлечений ударился о бетонное ограждение и потерял сознание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как страдает природа от зимних развлечений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 16182
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 11178
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 9963
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 9369
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 9144
Новости Киева
У Кличка объяснили, почему воняет горелым в Киеве
У Кличка объяснили, почему воняет горелым в Киеве Просмотров: 207
Подросток выпал с пятнадцатого этажа
Подросток выпал с пятнадцатого этажа Просмотров: 396
Влюбленную в Россию блогершу внесли в "Миротворец" и назвали ее имя
Влюбленную в Россию блогершу внесли в "Миротворец" и назвали ее имя 1 Просмотров: 1368
Мужчина схватил нож с прилавка и зарезал себя: видео самоубийства - 18+
Мужчина схватил нож с прилавка и зарезал себя: видео самоубийства - 18+
 Просмотров: 3996
В Киеве столкнулись 6 автомобилей: видео с места ДТП
В Киеве столкнулись 6 автомобилей: видео с места ДТП
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
3
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
Голосов: 6541
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть