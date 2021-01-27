11-летняя девочка на надувных санках влетела в дерево

Ребенок очень сильно ударился головой Фото: pixabay.com

В Запорожье 11-летняя девочка во время катания на надувных санках влетела в дерево.

Произошло все 19 января, в парке "Кремлевский". Ребенок очень сильно ударился головой, рассказала мать Юлия Коклеева, передает tsn.ua. Девочка каталась вместе с дядей и его сыновьями.

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Известно, что ребенок получил тяжелые травмы. Врачи диагностировали ей перелом костей свода, основания черепа.

В Запорожской областной клинической больнице 11-летней Валерии сделали операцию - трепанацию черепа.

"Она у нас очень гиперактивная. Никогда не сидит на месте. Сейчас она уже в сознании, говорит, но вставать ей еще нельзя", - рассказала мать девочки.

Операция обошлась в 23 тыс. Грн, а сейчас в день лечения обходится от 750 до 1100 грн. Таких средств семья не имеет, поэтому сейчас собирает, чтобы вернуть медучреждения. Помогают родственники и неравнодушные люди.

17 января в Харькове 8-летняя Анастасия Руденко тяжело травмировалась на катке. Ребенок съезжал с горки, въехал в дерево и сильно ударился головой. Девочка чудом осталась жива. 18 января отец девочки сообщил, что девочка без сознания, но в стабильном состоянии. 20 января ребенок пришел в себя.