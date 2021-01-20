Травмирования девочки на катке: что рассказал отец

26 января девочке исполнится 9 лет Фото: facebook.com. Kostiantyn Rudenko

8-летняя Анастасия Руденко из Харькова, которая тяжело травмировалась на катке, пришла в себя. Девочка съезжала с горки и ударилась в дерево.

Как рассказал Gazeta.ua отец девочки Константин Руденко, она каталась на надувных санках.

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"Ударилась сначала об какой-то трос, а потом въехала в дерево. Операцию пока не делают, ждут, когда сойдет отек", - рассказал Константин Руденко.

У девочки множественные переломы черепа. 26 января в Анастасии день рождения. Ей исполнится 9 лет.

"На помощь откликнулась вся Украина. Помогают даже люди из-за рубежа", - рассказал Константин Руденко.

Помочь Анастасии можно по этим реквизитам: 4323357026372298 - А-банк 4441114447760370 Монобанк, 4149629387358237 Приватбанк.

17 января В Харькове 8-летняя Анастасия Руденко тяжело травмировалась на катке. Ребенок съезжал с горки, въехал в дерево и сильно ударился головой. Девочка чудом осталась жива. 18 января отец девочки сообщил, что девочка без сознания, но в стабильном состоянии. Сегодня ребенок пришел в себя.