Памятник воинам АТО/ООС в столице облили краской

Министерство по делам ветеранов осудило поступок злоумышленников. Фото: mva.gov.ua

В Киеве вандалы облили краской памятник воинам АТО/ООС, установленный в Шевченковском районе возле станции метро Берестейская.

Акт вандализма совершили ночью. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

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"Минветеранив осуждает преступные действия в отношении символов борьбы Украинской за независимость и территориальную целостность Украины, свои гражданские права и европейское будущее. Каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону", - говорится в сообщении.

Музей Николая Островского в Шепетовке Хмельницкой обл. переименовали в Музей пропаганды. Решение о переименовании вынесла Хмельницкий областной совет.