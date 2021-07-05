Падение части моста на автомобиль: что говорят в КГГА

В Киеве начал осыпаться Брестский путепровод на просп. Победы. Фото: КГГА

В столице специалисты Киевавтодормоста начали обследование путепровода на просп. Победы возле станции метро Берестейская.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения. Поэтому в ближайшее время на сооружении начнут противоаварийные работы.

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"В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта", - говорится в сообщении.

После реконструкции на данном участке дороги уменьшатся пробки, уверяют в КГГА.

Конструкция Берестейского путепровода отвалилась 5 июля и упала на лобовое стекло грузового автомобиля. Никто не травмировался. Движение по левой полосе перекрыли патрульные.