Падение части моста на автомобиль: что говорят в КГГА

В столице специалисты Киевавтодормоста начали обследование путепровода на просп. Победы возле станции метро Берестейская.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения. Поэтому в ближайшее время на сооружении начнут противоаварийные работы.
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"В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта", - говорится в сообщении.
После реконструкции на данном участке дороги уменьшатся пробки, уверяют в КГГА.
Конструкция Берестейского путепровода отвалилась 5 июля и упала на лобовое стекло грузового автомобиля. Никто не травмировался. Движение по левой полосе перекрыли патрульные.
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