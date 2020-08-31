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понедельник, 31 августа 2020 19:07

Пациент набросился на медиков скорой помощи

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Пациент набросился на медиков скорой помощи
Пациент, который вызвал скорую, был пьян. Фото: pixabay.com

30 августа в Киеве на Троещине произошло нападение на бригаду скорой помощи.

Медикам поступил вызов от мужчины, который получил травму головы после драки. Прибыв на место, они увидели, что пострадавших оказалось 2. Оба в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Один из них начал нецензурно ругаться, бросать в медиков окурками, бить руками и ногами по машине, попытался инсценировать на себя наезд машины скорой, бросаясь под колеса. Бригада вызвала наряд полиции и теперь правоохранители должны решить меру ответственности хулиганов", - отмечается в сообщении.

Как выяснилось, перед приездом медиков, злоумышленники совершили еще одно преступление. Какое именно - в публикации не уточнили.

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В воскресенье вечером, 30 августа, на столичной Куреневке мужчине порезали горло. Инцидент произошел на детской площадке.

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