Озвучили условия для Зеленского и обклеили Офис президента стикерами: итоги акции "Нет капитуляции!"

На Майдане завершилась акция "Нет капитуляции!". Фото: Корреспондент

Участники марша "Нет капитуляции" предъявили президенту Владимиру Зеленскому ряд основных требований.

Список был озвучен на Майдане Незалежности в Киеве.

В частности, это запрет введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины; запрет введения амнистии для боевиков "ДНР" и "ЛНР"; запрет отвода украинских войск от линии разграничения; запрет любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО и запрет проведения выборов в любых органов власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украинско-российской границы.

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Кроме того, участники акции потребовали "Богдана в отставку".

После, активисты пришли под Офис Президента.

Они обклеили фасад здания наклейками, скандировали "Зелю - геть".

Напомним, сегодня в Киеве и во многих украинских городах прошел марш против капитуляции Украины.